Sachsens Wiege der Reformation: Torgau bewirbt sich mit Luthers Kapelle um Weltkulturerbe-Status

In der einstigen Residenzstadt an der Elbe hofft man, dass dies die Hüter der Weltkulturerbeliste genauso sehen. Denn die Schlosskapelle ist einer von elf Bewerbern auf der deutschen Tentativliste, die am 1. Februar dem Welterbezentrum der UNESCO vorgelegt wird.

Am 5. Oktober 1544 habe Martin Luther die Schlosskapelle mit einer Predigt persönlich eingeweiht, erklärt Lydia Klöppel, die Leiterin des Kulturbetriebes auf Hartenfels. "Hier wurden die Vorstellungen des Reformators einer protestantischen Gottesdienstgestaltung erstmals in Architektur umgesetzt."

"Die Weihe der Schlosskapelle zu Torgau am 5. Oktober 1544" - dieses Bild schuf der nordsächsische Maler Volker Pohlenz (67) im Jahre 2016. Im Gemälde sind 71 authentische Personen aus damaliger Zeit abgebildet. © Rainer Weisflog

"Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt."

Mit derlei Sprüchen hat die römisch-katholische Kirche im 15. Jahrhundert den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen. Der vermeintliche Freikauf von allen Sünden - das brachte den Augustinermönch und Doktor der Theologie, Martin Luther (1483 - 1546), auf die Palme.

Mit seinen 95 Thesen gegen den Ablasshandel und die Missstände in der Kirche, die er am 31. Oktober 1517 persönlich an die Tür der Wittenberger Schlosskirche genagelt haben soll, löste Luther 1517 die Reformation aus und begründete so die Entstehung des Protestantismus.

Der 31. Oktober ist als "Reformationstag" in Sachsen und anderen protestantischen Bundesländern heute ein gesetzlicher Feiertag.