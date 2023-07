Sächsisch bekommt einen eigenen Duden!

Dresden - Was haben Eisbären und Sächsisch gemeinsam? Beide sind vom Aussterben bedroht! Denn Sächsisch hat es immer schwerer. Laut einer Allensbach-Umfrage ist es der unbeliebteste Dialekt in Deutschland, gefolgt vom norddeutschen Plattdeutsch. Aber jetzt bekommt der sächsische Dialekt einen eigenen offiziellen Duden. Damit der Dialekt nicht ausstirbt. Wie wollen das die zwei Autoren schaffen? Und was waren noch mal die mit einem Preis ausgezeichneten sächsischen Worte der vergangenen Jahre?