Sächsische Azubis unzufrieden: Lange Fahrzeiten und Überstunden!

Dennoch ist die Zufriedenheit mit der Lehre insgesamt überdurchschnittlich. 71 Prozent der Befragten gaben an, mit der Ausbildung mindestens zufrieden zu sein.

Es mangele vor allem vielfach an der Qualität der Lehre, heißt es in der Erhebung.

Vincent Seeberger (37), DGB-Jugendsekretär, bemängelte zudem das Fehlen einer Struktur, wie sie Studierenden mit dem Studentenwerk zur Verfügung steht.

Stationäre Wohnmöglichkeiten am Ausbildungsort wie die Studentenheime am jeweiligen Hochschulort gäbe es in Sachsen nicht, sagte Seeberger und forderte eine entsprechende Initiative der Staatsregierung.

Für den Report wurden insgesamt 1845 Fragebögen von Azubis ausgewertet.