Sächsische Kleinstadt hofft auf den UNESCO-Welterbe-Titel

Ist Herrnhut bald ein echtes UNESCO-Welterbe? © dpa | Sebastian Kahner

Wie aus einem Guss wirkt das kompakte Straßenbild von Herrnhut. Die sächsische Kleinstadt ist der Ursprung für die Evangelische Brüdergemeine. Glaubensflüchtlinge aus Mähren hatten den Ort 1722 gegründet.

Als sich die Brüder-Unität später weltweit ausbreitete, trugen Missionare aus der Oberlausitz auch den Bauplan für neue Siedlungen in andere Länder.

Mit Christiansfeld in Dänemark wurde eine davon bereits 2015 als Welterbe der UNESCO anerkannt.



Über einen transnationalen Erweiterungsantrag soll Herrnhut nun selbst auf die Liste kommen.

Die Stadt strebt die Anerkennung gemeinsam mit Bethlehem in Pennsylvania/USA und Gracehill in Nordirland an. Mit großer Spannung wird daher die Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees erwartet, das vom 21. bis 31. Juli in Neu-Delhi tagt - denn die Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeine sind zur Aufnahme in die Welterbeliste empfohlen.