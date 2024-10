Sächsische Kunsthandwerker suchen vergeblich Nachfolger

Gundolf Berger (69), einer der beiden Geschäftsführer der Erzgebirgischen Holzkunst Gahlenz, mit einem Nussknacker und den bekannten Knickohrhasen. © Kristin Schmidt

"Wir gehen jetzt auf die 70 zu, da macht man sich Gedanken", sagt Gundolf Berger (69). "Als ich mit Jochen Schumann die Firma von der Treuhand gekauft habe, dachten wir, das wäre mal unsere Rentensicherheit. Aber wenn sich hier junge Interessenten umschauen und sehen, mit wie viel Arbeit das Geschäft verbunden ist, winken die meisten ab."



Dabei ist der Gahlenzer Betrieb mit seinen 30 Mitarbeitern vergleichsweise robust aufgestellt: "Wir haben mit 300 bis 400 Figuren ein sehr breites Sortiment. Dazu helfen uns internationale Aufträge für Großpyramiden, um über den Sommer zu kommen."

Eine Auftragslage wie um die Jahrtausendwende und damalige Zahl von 78 Mitarbeitern scheint aus heutiger Sicht trotzdem unerreichbar.

"Preiswerte Ware und sehr hochwertige Sachen gehen am besten. Das mittlere Segment ist eingebrochen und Nussknacker will kaum noch jemand", so der Firmenchef.

Energiekrise und Mindestlohn haben die Preise um rund 50 Prozent hochgetrieben. "100 Prozent wäre realistisch gewesen." Berger sieht eine weitere tiefgreifende Folge: "Im Leistungslohn war es normal, in neun Minuten 100 Arme anzuleimen. Diese Fingerfertigkeit geht verloren."