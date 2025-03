Baustart noch in diesem Jahr: Bad Schandau bekommt Behelfsbrücke für 31 Millionen

Bad Schandau - Schnelle Lösung in Bad Schandau! Schon in wenigen Monaten soll eine Behelfsbrücke für die gesperrte Elbquerung in der Sächsischen Schweiz gebaut werden. Die Vorzugsvariante stellte das Infrastrukturministerium am Montagabend vor - sie soll unabhängig vom Ausgang des anstehenden Belastungstests errichtet werden.