Drei schwierige Einsätze: Bergretter der Sächsischen Schweiz wieder fleißig

Das gute Wetter lockte viele Hobbywanderer am Donnerstag ins Grüne. Wohl deshalb kam es auch verstärkt zu Unfällen. © Marko Förster

Es begann Donnerstagmittag am Rauenstein: Eine Ausflüglerin war gestürzt, hatte sich dabei das Bein verletzt. Die Rettungskräfte rückten aus, versorgten die Verletzung und brachten die Dame anschließend mit der Korbtrage wieder auf den Boden.

Um 18.18 Uhr klagte ein Wanderer im Spitzstein-Biwak auf dem Forststeig über einen Magen-Darm-Infekt.

Hier rückte die Bergwacht zwar aus, musste aber nicht mehr weiter aktiv werden, weil sich der Rettungsdienst der Sache bereits angenommen hatte.

Den vorerst letzten Einsatz gab es am späten Nachmittag am Struppengrund-Kegel: Wieder war eine Seniorin (78) gestürzt, klagte über Schmerzen an Hüfte, Oberschenkel und Ellenbogen.