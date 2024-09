Endlich Regen: Sächsische Schweiz hebt nächtliches Betretungsverbot auf!

Schilder hatten auf das nächtliche Betretungsverbot hingewiesen. © Marko Förster

Der Wald und sämtliche Waldwege durften seit Freitag (6. September) in der Zeit von 21 Uhr bis 6 Uhr nicht betreten werden. Wer das Verbot ignorierte, dem drohten Bußgelder von bis zu 10.000 Euro. Nun teilte die Nationalpark- und Forstverwaltung mit, dass das Verbot aufgehoben wurde.

Sie appellierte jedoch weiterhin dringend, "das sachsenweit geltende Feuer- und Rauchverbot im Wald zu beachten und Waldzufahrten für Einsatzfahrzeuge freizuhalten."

Am Pfaffenstein, der außerhalb des Nationalparks liegt, war am Sonntag ein Waldbrand ausgebrochen. Ein Freiübernachter soll das Feuer ausgelöst haben, so die Verwaltung.

120 Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten in brütender Hitze teilweise Löschwasser in Löschrucksäcken den Berg hinauf tragen, um den Brand bekämpfen zu können. Erst gegen Abend konnte das Feuer gelöscht werden.

Uwe Borrmeister, der Leiter der Nationalpark- und Forstverwaltung von Sachsenforst, dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz und sagte: "Ich denke an den enormen, körperlich schweren Einsatz vieler ehrenamtlicher Helfer aber auch an deren Familien, die zum Sonntag Einschränkungen in Kauf nehmen müssen."