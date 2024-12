Simson-Fahrer flüchtet vor Kontrolle und kracht in Polizeiauto - Doch das ist noch nicht alles!

Der Jugendliche (19) war mit seiner getunten Simson in einen Streifenwagen gekracht. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Der 19-Jährige war am Freitag gegen 13.10 Uhr auf der Lungkwitzer Straße in Kreischa unterwegs gewesen. Als Polizisten bemerkten, dass die Beleuchtung an seinem Moped nicht funktionierte, wollten sie ihn kontrollieren.

Davon hielt der Jugendlich allerdings nur wenig und brauste mit seinem Moped davon. Als er dann von der Alten Straße auf den Kleincarsdorfer Weg abbiegen wollte, krachte er in einen Funkstreifenwagen und stürzte.

Der 19-jährige Deutsche blieb unverletzt, sorgte mit seiner Aktion aber für einen Schaden in Höhe von 1500 Euro.

Als die Polizisten des Reviers Freital-Dippoldiswalde ihn anschließend kontrollierten, wurde aufgedeckt, dass das Gefährt mit einem Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2021 versehen war.

Zudem war die Simson getunt worden. Für die höhere Leistung besaß der 19-Jährige keine Fahrerlaubnis.

Hinzu kam, dass er unter dem Einfluss von Amphetaminen stand.