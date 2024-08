Sperrung in Sächsischer Schweiz: Fels stürzt auf beliebten Wanderweg!

Rathen - Glück im Unglück! Ein Sandstein-Brocken krachte in der Nacht zum heutigen Freitag auf den beliebten Malerweg im Amselgrund bei Rathen ( Sächsische Schweiz ). Dank später Stunde kamen keine Menschen zu Schaden.

Aufgrund eines Felssturzes ist der Malerweg kurz hinter dem Abzweig Pionierweg bis auf Weiteres gesperrt. © NLPuFV/Philipp Hahn

"Der Fels ist durch den Aufprall zerbrochen. Teile davon sind in den dort befindlichen Bach gestürzt", erklärt Jörg Weber (60), Sprecher der Nationalpark- und Forstverwaltung.

Geologen müssten die Abbruchstelle nun auf mögliche Gefahren - so etwa nachrutschendes Gestein - untersuchen. "Fangzäune gibt es in diesem Bereich nicht", so Weber. Sie seien dort eigentlich nicht erforderlich.

Nach Beauftragung einer Fachfirma soll der Brocken voraussichtlich in der kommenden Woche beseitigt werden.

"Der Weg bleibt bis zum Abschluss der geologischen Untersuchungen gesperrt. Eine Prognose ist bislang nicht möglich", sagt der Sprecher.