Spitzenküche für hungrige Hauptstädter: Sie sind Sachsens Chefköche in Berlin

Berlin - Tief im Herzen Berlins steht sie, die Sächsische Botschaft. Offiziell unter dem etwas sperrigen Namen "Vertretung des Freistaates Sachsen beim Bund" bekannt, werben hier Hausherr Conrad Clemens (41, CDU) und sein Team für die Belange des Freistaates. Oft kommen die Gäste dabei auch in den Genuss feinster sächsischer Köstlichkeiten aus Spitzkunnersdorf.

Junior-Chef Sebastian Herzog (39, r.) und sein Berliner Serviceleiter Thomas Zibell (41) präsentieren ihre Köstlichkeiten im sogenannten Sachsenkeller - dem Schankraum der Botschaft. © Christian Kielmann

In dem kleinen Örtchen hat die Landfleischerei Herzog ihren Sitz. Die ist schon seit weit mehr als zehn Jahren im kulinarischen Einsatz für Sachsen. Einst über eine Ausschreibung an die ersten Aufträge gekommen, kocht sie inzwischen in der Botschaft oder auf der Grünen Woche für Sachsen.

"Immer wenn’s typisch sächsisch sein soll, dann kommen wir", so Junior-Chef Sebastian Herzog (39). Der verrät zugleich, was die hungrigen Hauptstädter am liebsten essen.

"Kartoffelsuppe geht immer wie verrückt, aber auch Tafelspitz, das Jägerschnitzel oder die sächsischen Knacker sind sehr beliebt", so Junior-Chef Sebastian Herzog (39).

Genauso gut wie die Rote Grütze oder andere süße Köstlichkeiten wie das Quarkkäulchen. Allerdings kommt es bei dem regelmäßig zu Verwirrung und Verwunderung. "Hier in Berlin versteht man unter Quarkkäulchen diese Teigbällchen, die wir wohl am ehesten als Kräppelchen bezeichnen würden."