Sächsische Weinkönigin: Wird sie bald auch ganz Deutschland regieren?

Radebeul - Was macht eine Königin, wenn sie abgedankt hat? Wir wissen es nicht, doch die sächsische Weinkönigin will jedenfalls wieder Weinkönigin werden.

Es ist ein bisschen wie bei Präsidenten: Die 35. sächsische Weinkönigin Alona Chesnok muss abdanken. "Als Königin kann ich nicht mehr für eine weitere Amtszeit kandidieren, es sei denn, ich wäre vorher Weinprinzessin gewesen." Doch Alona wurde vergangenes Jahr aus dem Stand zur Weinkönigin Sachsens gekürt. Am 13. August stehen Neuwahlen für das Amt an.

Während für Ihre Hoheit Alona Chesnok (25) aus Radebeul (bei Dresden) gerade die letzten Tage ihrer Regentschaft in Sachsen laufen, bewirbt sie sich gleichzeitig für das höchste royale Amt im gesamten Weinland: "Ich will deutsche Weinkönigin werden!" Die Zeit ist auf ihrer Seite. "Sachsen stellte lange keine deutsche Königin, da wird's jetzt mal wieder Zeit", schmunzelt Alona.

"Einmal war ich in der berühmten deutschen Botschaft in Prag, wo ich auch den tschechischen Präsidenten Petr Pavel am Tag der Deutschen Einheit getroffen habe", erinnert sie sich an einen Auswärtstermin im Nachbarland. Außerdem vertrat sie unser drittkleinstes deutsches Weinanbaugebiet bei Festen und Messen von Berlin bis Düsseldorf.

Als eines Tages an ihrem Gymnasium Luisenstift in Radebeul-Niederlößnitz Servicekräfte für den Sommernachtsball auf Schloss Wackerbarth gesucht wurden, verfiel sie schlussendlich der süffigen Liebe zum Wein. "Ich arbeitete dort zwei Jahre im Weinkeller, auf dem Weinberg und für Veranstaltungen." Das ließ sie reifen wie einen guten Wein für die Regentschaft über das gesamte sächsische Weinland.

Längst kümmert sich ein kleiner Hofstaat um die Weinhoheit: "Meine Mutti schneidert die Kleider, Vati fährt mich oft zu Terminen und der Weinbauverband kümmert sich um meinen Terminkalender." Alona Chesnok wurde in der Ukraine geboren, wuchs in Radebeul auf.

Die hoheitlichen Pflichten sind dabei bereits das dritte Ehrenamt für die Regentin:

"Ich unterrichte außerdem ukrainische Flüchtlingskinder am Gymnasium Bürgerwiese Dresden in Deutsch und bin Botschafterin im MINT-Netzwerk für Frauen in technischen Berufen an der TU Dresden." Dort studiert Alona auch Verkehrsingenieurwesen. "Ich will Ingenieurin für elektrische Verkehrsinfrastruktur werden."

Doch davor kandidiert sie im September erst einmal für das hohe Amt der deutschen Weinkönigin. Am 21. September entscheidet eine Fachjury bei der Vorrunde in Neustadt an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz).

Beim Finale am 27. September dürfen dann auch Zuschauer mit abstimmen. Alona: "Ich büffele gerade Fachenglisch und mache mich mit den anderen zwölf deutschen Weinanbaugebieten vertraut."

Und wenn es nicht bis zur Krönungszeremonie reichen sollte? "Dann fange ich im Herbst meine Diplomarbeit an und hätte mehr Zeit für meine Familie." Doch die muss sich ihre Liebe teilen, denn eines ist sicher: "Sächsischer Wein wird immer meine große Leidenschaft und liebes Hobby bleiben."