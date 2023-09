Sächsischem Freizeitpark geht ein Licht auf: Neue Winter-Attraktionen mit einer halben Million Lämpchen

Oberlichtenau - Aus dem Sonnenlandpark in Oberlichtenau ( Mittelsachsen ) wird ein funkelndes Winterwunderland!

Bevor sich in der Dämmerung der Lichtzauber entfaltet, können Besucher das Wildgehege mit mehr als 200 Tieren und den Indoorspielplatz besuchen.

Ein leuchtender Heißluftballon mit begehbarem Korb begrüßt die Besucher am Eingang. "Er wird bestimmt ein beliebter Fotopunkt", hofft Müller.

"Derzeit wird auch die Fläche für eine 300 Quadratmeter große Kunsteisbahn vorbereitet, auf der Besucher mit eigenen oder Leih-Schlittschuhen fahren können", so die Marketing-Chefin.

Der Winterzauber startet am 17. November. Geöffnet ist Donnerstag bis Sonntag, 13 bis 20 Uhr, sowie an Feiertagen und in den Ferien täglich. Der Eintritt soll mit voraussichtlich 15,50 Euro etwas niedriger als im Sommer sein.

Damit wäre der Sonnenland-Lichterpark deutlich günstiger als der Publikumsrenner Lumagica am Schloss Lichtenwalde, der erst 2025 wieder stattfinden soll.