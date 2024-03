Feuerwehrmann aus Sachsen im Ukraine-Krieg verletzt: Heckenschützen identifiziert und angeklagt!

Kiew/Borna - Eine sächsische Heldengeschichte wird zum Justiz-Novum: Der Generalbundesanwalt klagt erstmals fünf identifizierte russische Soldaten wegen Kriegsverbrechen an. Als Nebenkläger wird ein Feuerwehrmann aus Sachsen auftreten. Der Körper des Mannes ist noch heute von den allerersten Kriegstagen in der Ukraine gezeichnet.

Hostomel im Nordwesten Kiews erlangte traurige Berühmtheit, als eine Gruppe tapferer Ukrainer deren Flughafen gegen die personell und materiell überlegenen Angreifer verteidigte. Die Unfähigkeit der Russen, den strategisch wichtigen Flughafen einzunehmen, gilt heute als einer der Gründe, warum Kiew standhielt. © picture alliance/AA

In der Nacht des 24. Februar 2022 - der Tag, an dem Russland in die Ukraine einmarschierte - stieg Steve Meiling (44) ins Auto.

Der Feuerwehrmann aus Borna machte sich auf den knapp 1500 Kilometer langen Weg gen Kiew, um seine Ehefrau Anna (damals 32) und deren Sohn (damals 13) aus ihrer attackierten Heimat zu retten.

Doch Kiew sollte er nie erreichen: Rund 30 Kilometer vorm Ziel wurde sein Auto von Kugeln zersiebt.

Denn in der Ortschaft Hostomel hatte sich eine Einheit der Russengarde OMON verschanzt. Die Männer belagerten Durchfahrtsstraßen, schossen wahllos auf Zivilisten.

Fünf starben, acht weitere wurden schwer verletzt. So auch Meiling. Der Sachse schleppte sich blutüberströmt in ein Dorf. Von dort brachte man ihn ins Krankenhaus, wo ihm ein Splitter aus dem Kopf entfernt wurde.