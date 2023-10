Sächsischer Fluss umgestaltet: Mehr Schutz vor Hochwasser

Die Freiberger Mulde wurde bei Großschirma naturnah umgestaltet. So wurde auch der Hochwasserschutz verbessert. © LTV - Holger Bieler

Die naturnahe Umgestaltung des Flusses fand im Bereich Großschirma am Ortseingang von Rothenfurth statt. "Ziel der Maßnahme war es, den ökologischen Zustand des Gewässers im Einklang mit der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie zu verbessern", berichtet ein Sprecher der Landestalsperrenverwaltung (LTV).

Die Flusssohle der Mulde war in dem Bereich vollständig verfestigt. Diese wurde nun aufgebrochen und gelockert. Es wurden in Eigenleistung Strukturelemente wie Raubäume und Bruchsteine in den Fluss eingebaut. Das kann eine eigendynamische Entwicklung des Flusses fördern. Damit wird die Strömung jetzt so gelenkt, dass der Prallhang besser geschützt und die Hochwassersicherheit an der Muldentalstraße (S197) verbessert ist.

"Die Teilmaßnahme wurde aus dem Sofortprogramm des Freistaates Sachsen finanziert und kostete rund 17.000 Euro", so die LTV.