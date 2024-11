Sächsischer Garten-Sheriff jagt Einbrecher: "Puff Peng, sind sie drin!"

Michael Baumann (61) geht auf nächtliche Einbrecherjagd. © Montage Screenshot Instagram/kleingartensheriff

Auf seinem Instagram-Kanal nimmt Baumann seine rund 7700 Follower regelmäßig bei Streifzügen durch sächsische Kleingartenvereine mit. Dabei fallen dem selbsternannten Sheriff natürlich immer reichlich Schwachstellen auf.

So auch in seinen neuesten Videos, in denen er einen nächtlichen Sicherheits-Rundgang über eine Anlage wagt.

Besonders die reparaturbedürftigen Zäune stoßen ihm sauer auf. "So ein Zaun lockt sofort die Einbrecher an", meckert Baumann. Kurz wegschieben oder wegtreten, durchkriechen und: "Puff Peng, sind sie drin!"

Auch ein an ein Tor angebrachtes Schloss kann den kritischen Sheriff nicht zufriedenstellen. "(Die) bringen eigentlich gar nix. Husch und zack, bin ich drüben."

Stattdessen solle man sich als Laubenbesitzer lieber darauf konzentrieren, die Sicherheit "von außen" herzustellen, also hohe Hecken um sein Grundstück zu pflanzen.