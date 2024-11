Sächsischer Garten-Sheriff rastet aus: "Hab ich euch fünfmal gesagt!"

"Hab ich euch fünfmal gesagt! Du weißt genau, was passieren kann. Wir hatten schon Minusgrade jetzt", wetterte er gegenüber Gartenfreund Flo, der die Uhr alles andere als ordnungsgemäß abgebaut hat.

Im Leipziger Gartenverein "Gartenfreunde Südost e.V." kehrt so langsam der Winter ein. Um die Schrebergärten auch regelkonform wintersicher zu machen, bedarf es einiger Vorkehrungen.

Selbst beim Abbau hat der Sheriff noch so einiges zu bemängeln. © Bildmontage: Instagram/kleingartensheriff

Schließlich versuchte der Sheriff dem Neuankömmling auch noch beim Abbau zu helfen, doch auch da gab es so einiges zu bemängeln:

"Wasseruhr ausbauen und nicht die Leitung abbauen", meckerte der Chef, während Flo versuchte, seinen Anweisungen Folge zu leisten.

"So macht ihr die ganzen Dichtungsringe kaputt und dann jammerst du, wenn's hier oben undicht ist. Das bezahlst du, nicht wir."

Glücklicherweise traf der harte Ton des Chefs auf Verständnis seitens seines Gartenfreunds:

"Na ja, er ist mein Vorstand. Also er muss mir ja schon sagen, was ich falsch mache", so Regelbrecher Flo.

Zum Schluss gibt es noch einen Seitenhieb zum "vergurksten" Rest, der im nächsten Jahr bitte erneuert werden sollte, und dann ist die Sache auch schon geklärt.

Welche Regelverstöße Michael Baumann bisher sonst noch aufdecken konnte, seht Ihr auf seinem Instagram-Kanal "Kleingartensheriff".