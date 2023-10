Schäfer verzweifelt: "Gebt den Wolf endlich zum Abschuss frei!"

Nebelschütz - Er hat schon 100 Schafe an Wölfe verloren. Jetzt hat Schäfer Gerhard Schmidt (64) aus Nebelschütz die Faxen dicke. Ende voriger Woche überfiel Isegrim erneut seine Tiere - bereits zum vierten Mal in diesem Jahr! Von der Politik fordert der Schäfer, dass die streng geschützten Wildtiere zum Abschuss freigegeben werden. Er selbst lässt seine Herde auch nachts nicht mehr aus den Augen.

Schäfer Gerhard Schmidt (64) bei seinen Schafen. © xcitepress/Finn Becker

"Ich schlafe seit dem letzten Angriff jede Nacht bei den Schafen draußen, mit einer Mistgabel", erzählt Gerhard Schmidt, der seit 1975 Schäfer ist und der seinen Job als seine "Berufung" fühlt.

Am vergangenen Donnerstag waren Wölfe auf die umzäunte Weide eingedrungen: "Die Schafe geraten dann in Panik, brechen aus", so Schmidt.

29 seiner Schafe verloren bei der letzten Attacke ihr Leben: 14 Tiere töteten die Wölfe direkt, 15 weitere wurden so schwer verletzt, dass sie getötet werden mussten. Acht weitere Schafe erlitten Verletzungen.



Rissgutachter der Fachstelle Wolf waren mehrere Stunden vor Ort, bestätigten den Wolf als Schadensverursacher. Wahrscheinlich waren es Wölfe des Territoriums Rosenthal.

Nicht auszuschließen ist, dass es auch Tiere aus dem Bereich Neukollm oder Johnsdorf gewesen waren.