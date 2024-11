Schaurig schön - Eine Nacht auf dem Friedhof!

Dresden - Diese Nacht vergisst man nie: Erst Jakobsweg, dann Jakobuskirche und schließlich Jacobs Kaffee. Zwischen diesem Dreiklang können müde Pilger ausgerechnet auf einem Friedhof ihren Frieden finden - das gibt's nur in Sachsen.

Richtig gelesen, nicht an oder vor einem, sondern direkt auf einem Friedhof! Wer hier rastet, schläft zwischen Grabsteinen und Gruselatmosphäre.

Der Nervenkitzel lässt sich buchen. Eine Unterkunft voller Abenteuer, gespickt mit einer Prise Gruselfaktor, bietet die Pesterwitzer Pilgerpension. Sie ist die einzige in Europa, die sich mitten auf einem Friedhof befindet.

In Pesterwitz (bei Dresden ) bietet eine unheimliche Herberge gottesfürchtigen Seelen ein Bett auf dem Gottesacker: Man schläft in einem ehemaligen Sterbehaus umgeben von Gräbern und Grabsteinen. Wer sich da nicht gruselt, muss mit Gottes Segen unterwegs sein.

Eingecheckt haben in der Friedhofspension schon alle Altersklassen. "Oft pilgern Abiturienten vor ihrem Studium, Azubis nach ihrer Ausbildung oder rüstige Rentner, der älteste war Anfang 80", blättert Grän im pensionseigenen Gästebuch und liest von tschechischen, polnischen, österreichischen und Schweizer Gästen.

Die Schlüsselgewalt über Europas unheimlichstes Pilgerquartier übt Thomas Grän (72) aus, Vize-Vorstand der St. Jakobuskirche: "Die Pilgerpension öffnete 2013 nach einer Renovierung für rund 10.000 Euro, als der Pilgerweg eröffnet wurde. Eine Pension an unserer Jakobuskirche für Pilger auf dem Jakobsweg - da war uns der Name der Kirche einfach Verpflichtung."

Das Badezimmer der Herberge dient gleichzeitig als öffentliche Toilette. So wird das stille Örtchen zeitweise zum Pilgerziel für Passanten. Die nutzen den Weg quer über den Friedhof gern für ihre Notdurft und als fixe Abkürzung, um zu Bushaltestelle und Bäcker zu kommen.

Lohnenswerter Weitblick über Freital bis zum Windberg: Im Schatten der St. Jakobuskirche steht die einzige Herberge auf dem Pilgerweg, die von einem Friedhof umgeben ist. Ehrenamtliche halten sie in Schuss. © Steffen Füssel

"Manchmal wollen Großeltern ihren Enkeln eine unvergessliche Wanderung in den Ferien bieten. Andere entdecken die Langsamkeit wieder", so Grän.

Klettergewandt sollten die Pilger allerdings sein, warten doch in den zwei Zimmern der Bleibe zwei Etagenbetten mit je drei übereinander gestapelten Schlafstätten auf müde Wanderer. Über eine Baumarktleiter geht's hoch in den dritten Stock, wo man förmlich wie in einem Himmelbett schläft.

"Wenn ich gewusst hätte, dass sich das Quartier auf einem Friedhof befindet, hätte ich es nicht gebucht", sagte einmal ein Pilger. "Er hatte offenbar gerade Nahestehende verloren, befand sich in einer Lebenskrise", vermutet Grän.

Umso erstaunter war er, als sich der Mann anderntags entlastet bei ihm meldete: "Ich bin abends auf dem Friedhof spazieren gegangen. Dabei sah ich einige Gräber mit Verstorbenen, die jünger waren als ich. Eigentlich sollte ich demütig und zufrieden sein", bilanzierte er nach seiner Friedhofsnacht. Neuen Lebensmut nach dem Gottesacker-Kontakt mit Gevatter Tod - auch das bietet die Pilgerpension.

Eine Frau wollte anfangs gar nicht eintreten, weil die Fenster vergittert waren. "Das hatte sie an ihre Haftzeit im Frauengefängnis Hoheneck bei Stollberg erinnert", erzählt Grän. Zum Glück pilgerte sie mit einer Freundin, die sie beruhigen und doch noch zu einer Nacht in der beheizbaren Kemenate überzeugen konnte.

"Einige Pilger kamen schon mit dem Fahrrad oder brachten einen Hund mit", erzählt Grän. "Viele loben unser Domizil im Gästebuch als Luxusherberge."