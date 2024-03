Fahrplanänderungen bei der MRB: Hier fahren Busse statt Züge

Das gilt aber nur für die Abfahrten der Züge 74082 (Richtung Chemnitz, Abfahrtszeit in Dresden Hauptbahnhof 0.24 Uhr) und 74079 (Richtung Dresden, Abfahrtszeit in Freital Potschappel 0.42 Uhr).

Doch nicht nur auf der Leipziger Strecke gibt es Fahrplanabweichungen, sondern auch in Richtung Dresden . Auf der Linie RB30 fahren am 28. März zwischen Freital und Dresden Busse.

Laut Unternehmen ist unter anderem die Strecke Leipzig - Chemnitz mit der Linie RE6 betroffen. Am 25. März fahren wegen Bauarbeiten in den Nachmittags- und Abendstunden teilweise Busse statt Züge. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Leipziger Hauptbahnhof und Liebertwolkwitz.

Auch am Ostermontag müssen sich die Fahrgäste auf der Strecke Zwickau-Dresden auf Änderungen einstellen. In den Abendstunden am 1. April gibt es sowohl auf der Linie RE3 als auch RB30 zwischen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau Schienenersatzverkehr. Dadurch verändern sich teilweise schon die Abfahrtszeiten ab Zwickau und auch die Ankunftszeiten in Dresden liegen teilweise deutlich später als normal.

Ab dem 2. April kommt es zu einem weiteren Schienenersatzverkehr auf der Sachsen-Franken-Magistrale. Bis zum 22. April fahren auch tagsüber zwischen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau Busse statt Züge.

Wenn Ihr an einem der genannten Tage eine Zugfahrt auf einer der Linien plant, könnt Ihr Euch auf der Homepage der Mitteldeutschen Regiobahn über die genauen Fahrtzeiten informieren.