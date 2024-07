Sachsens Apfel-Desaster: Alle Termine der mobilen Kelterei abgesagt!

Dresden - Kein Apfel, nirgends. Weil die Obsternte dieses Jahr katastrophal ausfällt, rollt 2024 auch keine mobile Kelterei durchs Land! Erstmals seit fast 20 Jahren bleibt die Maschine von Uwe Riedel (60) und Andreas Wegener (62) unberührt in der Scheune.

"Aber dieses Jahr berichten selbst Stammkunden, dass sie kein Obst haben. Sie haben ihre Grundstücke teils seit den 70er-Jahren, mussten aber noch nie so einen Ausfall hinnehmen", so Riedel. Kaum einer fährt Ernte ein.

Sieben Standpunkte in und um Dresden würden dann im September und Oktober angefahren. Dort geben die Gartenbesitzer ihre Äpfel ab, bekommen direkt ihren frisch gepressten Saft mit nach Hause.

Boxen voller Äpfel entlang der Plantagen sind dieses Jahr wohl eher eine Rarität. © Imago/Blickwinkel

Grund für die fehlenden Früchte an den Bäumen war der Spätfrost Ende April. In nur einer Nacht erfroren fast alle Blüten. Wein- und Obsternte für das komplette Jahr wurden beinahe gänzlich zerstört.

Andreas Mehlhorn (64), Vorsitzender des Fruchtsaftverbandes, sagt klar: "Man kann fast von 100 Prozent Ausfall ausgehen."

Der hiesige Obstbauverband schätzt den Ernteausfall auf 50 bis 70 Millionen Euro.

Und so zog Riedel die Reißleine: "Wir haben daher jetzt entschieden, dieses Jahr nicht auf Tour zu gehen." Die Maschine bleibt, in ihre Einzelteile zerlegt, in der Scheune.