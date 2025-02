Schlimme Erkenntnisse zu Großenhainer Gammelbrücke: "Beton platzte von selbst ab"

Im Dezember wurde die gammelige B101-Brücke nahe Großenhain beseitigt. © Holm Helis

"Es reichte bereits eine kurze Berührung und der Beton platzte von selbst ab", berichtete Stephan Berger (50), Abteilungsleiter Mobilität im sächsischen Verkehrsministerium, den Einwohnern von Großenhain.

"Der Spannstahl war schon zu weit zerfressen und teilweise keine Füllmasse in den Hüllrohren mehr vorhanden. Es sah genauso schlimm aus wie an der Carolabrücke in Dresden", so seine alarmierende Schilderung.

Bereits ab 2017 war bekannt, dass sich Risse an der aus Hennigsdorfer Spannstahl bestehenden Brücke gebildet hatten. Wie dramatisch die Situation wirklich war, ahnte jedoch niemand - wohl auch, weil bis zum Einsturz der Carolabrücke keine Tiefenprüfung verpflichtend durchgeführt werden musste.

Zum berüchtigten Spannstahl erklärte Berger: "Das Problem bei diesem Material war die Lagerung. Wenn etwa während der Bauphase Feuchtigkeit eingedrungen war, konnte es durchaus sein, dass die Festigkeit bereits von Anfang an fehlte."