Schockfund auf Abfallhof in Sachsen: Babyleiche entdeckt

Freital - Schockfund in Sachsen . In Freital wurde ein toter Säugling entdeckt. Die Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © 123rf/footoo

Auf dem Gelände eines Abfallunternehmens in Freital wurde am Freitagnachmittag eine Babyleiche in einem Müllbehälter entdeckt.

Staatsanwaltschaft und Polizei gehen dem Verdacht eines möglichen Tötungsdelikts nach. Aktuell gehen die Ermittler davon aus, dass das Baby in einer Mülltonne abgelegt wurde.

Weitere Angaben seien derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht möglich.