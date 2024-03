Mittelsachsen: Mann will Mädchen (10) ins Gebüsch ziehen!

Hartha - Schock für ein Mädchen (10) in Hartha ( Landkreis Mittelsachsen )! Ein bislang unbekannter Mann wollte die 10-Jährige in ein Gebüsch ziehen. Nun ermittelt die Polizei .

Ein Mädchen (10) wurde in Hartha (Landkreis Mittelsachsen) von einem bislang unbekannten Mann in ein Gebüsch gezogen. (Symbolbild) © 123RF/tan4ikk

Der unbekannte Mann verfolgte das Mädchen am vergangenen Montag gegen 12 Uhr. Plötzlich soll er versucht haben, die 10-Jährige in ein Gebüsch an einem Fahrradweg nahe der Feldstraße zu ziehen.

"Ihren Angaben zufolge war ihr der Mann bereits im Bereich hinter einem Edeka-Markt in der Bahnhofstraße hinterhergelaufen. Anschließend soll er das Mädchen wortlos am Handgelenk gepackt haben, infolgedessen sie sich losreißen und nach Hause flüchten konnte", heißt es von der Polizei. Das Mädchen blieb dabei unverletzt.

So wird der Mann beschrieben: