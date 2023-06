Goodbye Lost Place: Schöner Wohnen im Ex-DDR-Betrieb "VEB Kunstlederwerk"

Aber auch Vandalen, Metalldiebe oder Graffitisprayer gaben sich in Borsdorf die Klinke in die Hand. Zwischenzeitlich tobten sich in einer wild erschaffenen Disko-Halle des Nächtens Feierwütige aus.

Vor allem aber ging es in den vergangenen 20 Jahren mit den alten Hallen und Büros bergab: Die einst florierende Kunstlederfabrik verwahrloste sichtbar. Bald zog das Areal zudem Lost Placer an.

1902 wurden einst die Produktionshallen für die "Kunstleder- und Wachstuchfabrik Zweenfurth" erbaut. Nach Quellenangaben kam der Betrieb sieben Jahre nach der Wende schließlich zum Erliegen. Später mieteten sich in den Räumen immer wieder Gewerbe wie Dog-Coaching, ein Ingenieurbüro oder An- und Verkaufsläden ein.

Der frühere DDR-Betrieb soll perspektivisch zum Wohngebiet umgestaltet werden. © Anke Brod

Trauriger Höhepunkt jenes dubiosen Treibens dürfte Anfang 2023 ein schwerer Unfall gewesen sein. Demnach hielten sich am 2. Januar drei Männer unberechtigt auf dem Gelände der ehemaligen Kunstlederfabrik auf - über Notruf hätten sie einen Sturz mitgeteilt, sagte ein Polizeisprecher auf TAG24-Anfrage.

Ein 43-jähriger Mann aus dem Trio war den Angaben zufolge im Treppenhaus von der ersten Etage in die Tiefe gestürzt. Dabei sei er auf ein Metallgeländer gefallen und in Folge mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden, so die Polizei.



Nun aber sollte mit derartigen Vorkommnissen Schluss sein: Die bis dato zunächst mit 25 Prozent an dem Objekt beteiligte Leipziger SRM Holding GmbH kaufte am ersten Januar 2023 vom bisherigen Münchener Investor den Löwenanteil dazu und ist somit jetzt alleinige Eigentümerin der Liegenschaft. Das sagte Stefan Martin (45), geschäftsführender Gesellschafter der SRM-Holding, im TAG24-Gespräch.

Seit einem halben Jahr wird an der Leipziger Straße 49 also klar Schiff gemacht. Die Bausubstanz soll unbedingt vor dem Verfall bewahrt werden. Und so wurden bereits Fenster zugemauert, tiefe Gräben um das Areal gezogen und Videokameras installiert.

Darüber hinaus wollen die Verantwortlichen historische Relikte aus DDR-Zeiten, darunter eine Wandzeitung, Firmenschriften oder eine Stellwand zu Ehren Karl Marx' sichern.