Schon wieder: Ticketautomaten in die Luft gejagt! Täter fliehen mit Tausenden Euro

Innerhalb von zwei Tagen jagten Unbekannte zwei Ticketautomaten in Mittelsachsen in die Luft! Es traf die Bahnhöfe in Waldheim und Burgstädt.

Von Julian Winkler

Burgstädt/Waldheim - Automatensprenger treiben derzeit in Mittelsachsen ihr Unwesen! Innerhalb von zwei Tagen knallte es in Waldheim und Burgstädt. Dabei jagten die Täter jeweils einen Fahrkartenautomaten in die Luft und konnten in einem Fall mit Tausenden Euro fliehen.

Erst Anfang Dezember wurde ein Ticketautomat in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) in die Luft gejagt (im Bild). Weitere Fälle ereigneten sich in Waldheim und Burgstädt (Landkreis Mittelsachsen). © Andreas Kretschel Am gestrigen Montagmorgen entdeckten Beamte der Bundespolizei einen gesprengten Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Waldheim. Durch die Explosion wurde das Gerät völlig zerstört! "Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand, gelang es den unbekannten Tätern eine Geldkassette aus dem Gerät zu entnehmen und damit in unbekannte Richtung zu flüchten", heißt es von der Polizei. In der Geldkassette befanden sich einige Tausend Euro. Noch schlimmer ist der Sachschaden, der durch die Detonation entstanden ist: Dieser beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte ein Anwohner gegen 1.30 Uhr einen lauten Knall in der Nähe des Bahnhofes gehört. "Ob es sich dabei um die Explosion am Automaten handelte, wird derzeit geprüft", so die Polizei.

Weiterer Fall im Landkreis Mittelsachsen: Täter jagen Ticketautomat in Burgstädt in die Luft