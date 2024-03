Schuften zum Hungerlohn? Erster Landkreis in Sachsen plant Pflichtarbeit für Geflüchtete

Bautzen - Landrat Udo Witschas (52, CDU ) will eine Gesetzesänderung nutzen, um Asylsuchende zu gemeinnützigen Arbeiten zu verpflichten. Bisher ist allerdings offen, wann das Ganze startet.

Gemeinnützige Arbeit statt Nichtstun - eine Änderung der Bundesgesetzgebung macht's möglich. © dpa/Felix Kästle

Ähnliche Projekte in Asylbewerberheimen gebe es bereits, teilte der Landkreis mit. Nun bereite das Ausländeramt ein Pilotprojekt vor, "in dem dieser Personenkreis zu Tätigkeiten bei staatlichen, kommunalen oder gemeinnützigen Trägern verpflichtet werden kann", so die Behörde.

Neue Einsatzfelder sieht man unter anderem bei interessierten Kommunen. Zuvor gelte es zahlreiche Fragen zu klären. Zudem sei eine Abstimmung mit dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag (SSG) vorgesehen.

Möglich macht das Vorhaben eine vom Bund im Februar beschlossene Änderung im Asylbewerberleistungsgesetz.

In Paragraf 5 heißt es dort: "Arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte, die nicht mehr im schulpflichtigen Alter sind, sind zur Wahrnehmung einer zur Verfügung gestellten Arbeitsgelegenheit verpflichtet."