Schwer krankes Mädchen aus Sachsen abgeschoben: Empörung bei der SPD!

Der sächsische Landtagsabgeordnete Albrecht Pallas (43, SPD) verurteilt die Abschiebung einer schwer kranken Minderjährigen (16) aus Sachsen. (Archivbild) © Thomas Türpe

"Es kann doch nicht sein, dass die vermeintliche politische Vorgabe von CDU und Innenminister, möglichst viele Menschen abzuschieben, solche Folgen hat", so Pallas in einer Mitteilung am Dienstag.

Der SPD-Innenpolitiker bezieht sich dabei auf eine Meldung des sächsischen Flüchtlingsrats, ebenfalls vom Dienstag, wonach die 16-jährige Dhespina I. trotz ihrer schweren Krankheit am 15. September aus Mittelsachsen nach Albanien abgeschoben worden sei.

Der Verband verurteilte darin die Abschiebung aufs Schärfste: "Wir verurteilen diese brutale Abschiebepraxis und fordern eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit dieses Vorgangs, um Dhespina schnellstmöglich die Fortsetzung ihrer Behandlung im Uniklinikum Dresden zu ermöglichen!"

Die Teenagerin leide an der Erbkrankheit Mukoviszidose, die in Albanien kaum behandelt werden könne. Ihr gesundheitlicher Zustand habe sich seit ihrer Abschiebung bereits verschlechtert.