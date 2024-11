Schwierige Zeiten für Kretschmer: Fünf Baustellen von Sachsens Regierungschef

Nach dem Aus der Sondierungen für eine Brombeer-Koalition und der Ankündigung von Neuwahlen im Bund steht Sachsen-MP Michael Kretschmer vor fünf Problemen.

Von Pia Lucchesi

Dresden - In der vergangenen Woche haben sich die Ereignisse in den Zentren der Macht an Elbe und Spree überschlagen.

1. Die Koalitionsbildung drängt

Mit diesem Wahlergebnis müssen Sachsens Parteien jetzt umgehen und eine Mehrheit finden - leichter gesagt als getan! © dpa-infografik GmbH Das erklärte Ziel von Michael Kretschmer ist eine "stabile Regierung für Sachsen". Allerdings ist die nicht in Sicht. Nachdem das Schmieden eines Regierungsbündnisses von CDU, BSW und SPD gescheitert ist, gibt es für ihn drei Optionen: eine Minderheitsregierung (CDU/SPD), die Fortsetzung der Kenia-Koalition (deren Tolerierung die Linksfraktion bis zum Beschluss eines Haushaltes angekündigt hat) oder eine Regierung von CDU und AfD. Mit wem der MP als nächstes Gespräche führt, ist offen. Fest steht: Die Zeit drängt. Laut sächsischer Verfassung (Artikel 60) muss der Ministerpräsident innerhalb von vier Monaten nach der ersten Zusammenkunft des neuen Landtages (fand am 1. Oktober statt) gewählt werden - also bis spätestens 1. Februar 2025. Sachsen Sachsens nächstes Brücken-Desaster: 19 weiteren Bauten droht jetzt auch die Sperrung Der rechnerisch letzte Tag der Frist fällt 2025 auf einen Sonnabend. In diesem Fall sieht das Bürgerliche Gesetzbuch eine Fristverlängerung bis zum nächsten Werktag (3. Februar 2025) vor. Am darauffolgenden Tag kann dann das Kabinett vereidigt werden. Wenn es am 4. Februar 2025 keine neue Regierung gibt, wird der Landtag aufgelöst. Binnen 60 Tagen muss es dann Neuwahlen geben.

Die Stühle im Landtag sind schon nach der Stärke der einzelnen Fraktionen neu verschraubt. Das ist aber auch schon alles. © Robert Michael/dpa

2. Das Murren an der Parteibasis

Noch genießt Kretschmer auf Parteitagen seines Landesverbands viel Rückendeckung. In Stein gemeißelt ist das aber nicht. © picture alliance/dpa Michael Kretschmers Politik der "Brandmauer gegenüber der AfD" - welche den Vorgaben der Bundespartei entspricht - wird von der sächsischen CDU-Parteibasis nicht mehr zu 100 Prozent getragen. Das wird im Austausch mit dem beliebten und hochgeschätzten MP so offen nicht kommuniziert. Doch in Hinterzimmern hört man vertraulich Murren und Knurren - besonders von Ortsverbänden im ländlich geprägten Raum. Politische Akteure (und Anhänger) der Alternative sind inzwischen zahlreich in Vertretungen, Verwaltungen und Ämtern anzutreffen. Jenseits der Landtagsflure sind Lokalpolitiker, Bürgermeister und Landräte seit Monaten und Jahren damit konfrontiert, tagtäglich gangbare Wege zu suchen und zu finden, um Alltagsprobleme lösen zu können. Am rechten Rand der christdemokratischen Partei gab es da in konservativen Positionen Annäherungen an die Alternative. Die AfD ihrerseits hat dazugelernt. Sie gibt sich auf dem offiziellen politischen Parkett heute smarter und demokratischer als noch vor Jahren.

Mit so eigenständigen CDU-Landräten wie z.B. Udo Witschas (53) aus Bautzen muss auch ein MP viel Überzeugungsarbeit leisten. © Eric Münch

3. Spagat in der Bundespolitik

CDU-Chef Friedrich Merz (68) ist auf Kretschmers Seite - meistens. © Kristin Schmidt Michael Kretschmer muss sich täglich im Spagat zwischen Landes- und Bundespolitik üben. Der MP ist ein Lautsprecher. Er weicht keinem Mikrofon, keiner Kamera und keiner unbequemen Frage aus. Außerhalb Sachsens nimmt man ihn wahr als konservative Stimme des Ostens, die auch eigene Meinungen jenseits vom Mainstream standhaft vertritt. Der diplomatische Kraftakt, den der gebürtige Görlitzer Kretschmer außerdem auf der bundespolitischen Ebene zu stemmen hat, trägt eine innerparteiliche Duftnote. Der kritische Kretschmer darf bei allem, was er tut, nicht den CDU-Bundesvorsitzenden und Kanzlerkandidaten Friedrich Merz (68) beschädigen. Sondern er muss mit Merz auf einer Linie bleiben und ihm Rückenwind geben für die anstehende Neuwahl des Bundestages. Denn da will die CDU wieder stärkste Kraft werden, um die SPD an der Spitze der Bundesregierung ablösen zu können.

Auch zu Kanzler Olaf Scholz (66, SPD) muss der MP ein vernünftiges Arbeitsverhältnis pflegen. © IMAGO/H√§rtelPRESS

4. General gesucht

Ex-Generalsekretär Alexander Dierks (37, CDU) nach der Wahl zum neuen Landtagspräsidenten. Sein früherer Posten muss nun neu besetzt werden. © Robert Michael/dpa Mit der Wahl von Alexander Dierks (37, CDU) zum neuen Landtagspräsidenten verlor die sächsische Union am 1. Oktober ihren Generalsekretär. Der vom MP selbst eingefädelte Aufstieg von Dierks fiel in eine nervenaufreibende Zeit. Momentan besitzt die Union in Sachsen etwa 9500 Mitglieder, aber auch viele Probleme. So tun sich innerhalb der Union Gräben auf, die es rasch zuzuschütten gilt. Der Wahlkampf für die anstehende Bundestagswahl muss durchdacht, vorgeplant und gemanagt werden. Die Partei braucht frisches Blut, um altersbedingte Mitgliederabgänge kompensieren und sich modern aufstellen zu können. Für Samstag hat die CDU nun angekündigt, dass es am Vormittag in Niederwiesa am Rande der Fraktionsklausur eine Sitzung des Landesvorstandes geben wird. Dort will der MP seinen Vorschlag für den Posten bekannt geben. Nach Aussagen des Parteisprechers am Freitag wird ein Mitglied der Fraktion kommissarisch bestellt werden, das Amt zu führen, bis ein Parteitag die Personalie bestätigt.

5. Stimmungslage in der Wirtschaft und im Volk