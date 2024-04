Seit 163 Tagen Streik-Marathon: Dicke Luft in Espenhain

Knapp die Hälfte der Beschäftigten von SRW metalfloat streiken bereits seit dem 8. November für einen Tarifvertrag. © Kristin Schmidt

In dem offenen Brief an die beiden Bevollmächtigten der IG Metall Leipzig, Steffen Reißig (42) und Michael Hecker (35), ist von einer Denunzierung der "arbeitenden Mehrheit als Streikbrecher" die Rede, von Falschbehauptungen, dem Kampf mit unfairen Mitteln und der Spaltung der Belegschaft, die bis in die Familien hineingehe. Unterschrieben ist er von Marcus Lindel und Jens Timm.



Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Aktion sind angebracht. Absender des Schreibens ist die Scholz Recycling GmbH, zu der SRW metalfloat gehört. Übersandt wurde es von der Kommunikationsagentur der Scholzgruppe.

Dazu kommt, dass die beiden Unterzeichner nicht in Espenhain (Leipziger Land) arbeiten. Lindel sei am Scholz-Standort Essingen (Baden-Württemberg) beschäftigt, Timm im Chemnitzer Werk, so Steffen Reißig.

Beide hätten keinerlei rechtliche Legitimation durch die Beschäftigten, die Gewerkschaft dagegen sehr wohl.