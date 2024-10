Seniorin beklaut: Als Dieb mit Beute nicht zufrieden ist, kehrt er zurück - mit Messer

Eine Frau (84) wurde in Neukirch/Lausitz gleich zweimal Opfer eines Kriminellen. (Symbolbild) © 123rf/megaflopp

Die 84-Jährige stand am Mittwochnachmittag gegen 16.20 Uhr an einer Bushaltestelle an der Hauptstraße, als sie zum ersten Mal beklaut wurde. Der Tatverdächtige stahl ihre Handtasche, flüchtete und durchwühlte diese ein Stück weit entfernt.

Wie die Polizei vermutet, war er mit dem Inhalt offenbar nicht zufrieden, weshalb er zurückkehrte und die Seniorin bedrohte. Dabei benutzte er ein Messer.

Als Zeugen den Vorfall beobachteten, schritten sie ein und kamen der 84-Jährigen zu Hilfe.

Der Kriminelle flüchtete daraufhin - weit kam er allerdings nicht.