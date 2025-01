Sicherheitslücke macht Angst: Lesen Einbrecher unsere funkenden Zähler aus?

Dresden - Früher musste Personal in die Wohnung kommen, um den Zählerstand für Heizung und Warmwasser zu notieren. In immer mehr Haushalten können die Werte inzwischen per Funk ausgelesen werden. Das stelle ein potenzielles Einfallstor für Kriminelle dar, sagen Forscher. Wie sieht die Lage in Sachsen aus?