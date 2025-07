Sachsens Polizei sucht Nachwuchs im Videospiel-Look

Alles in Kürze

Bei der Polizei-Nachwuchskampagne "Verdächtig gute Jobs" standen sowohl vor als auch hinter der Kamera nur Polizisten und Beschäftigte der Landespolizei. © PR/SMI/P. Thomas

Am 1. August startet die Nachwuchskampagne "Verdächtig gute Jobs" in ihr elftes Jahr. "Choose your Character" (deutsch: wähle deinen Charakter) heißt der neue Werbeslogan. Die Macher ließen sich von Videospielen inspirieren. Vor und hinter der Kamera standen nur Polizisten und Beschäftigte der Landespolizei.

"Zielgruppe der Kampagne sind 16- bis 34-Jährige - orientiert an den Altersgrenzen der Einstellung", so eine Sprecherin des Innenministeriums.

Ab Freitag rollt die Polizei zuerst online auf ihren Social-Media-Accounts Clips aus. Zusätzlich wird die Kampagne als Werbung auf den Plattformen Instagram, TikTok und YouTube ausgespielt. Plakate und digitale Anzeigen folgen.

"Neu hinzu kommen Werbung in Fitnessstudios und Plakatwerbung erstmals in Schulen, um gezielt sportaffine Interessenten und Jugendliche bei der Berufswahl zu adressieren", so die Sprecherin.