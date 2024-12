Sie sind Tüftler und Rennfahrer: Zwei Sachsen holen im Buggy den Europa-Titel!

Klipphausen - Ein "Auto von der Stange" kam für sie nie infrage: Philipp (38) und Franz Schmidt (32) sind in Sora (bei Meißen) aufgewachsen. In Papas Garage basteln sie seit Jahren an Rennmaschinen. Im Cockpit ihres selbstgebauten Buggys holten sie sogar einen europäischen Titel.

Philipp (38) und Franz (32) Schmidt in ihrer Garage im verschlafenen Sora. Das "Racing Team Schmidt" ist Europameister. © Eric Münch

"Vorsicht vor dem Hunde" warnt an der weit geöffneten Hofeinfahrt der Schmidts. Philipp schlurft an diesem Morgen in Schlappen zum Garagentor, hinter dem einst Laster foliert worden.

Seit fünf Jahren tüfteln Franz und er darin am gemeinsamen Buggy. "Ein Jahr lang haben wir jeden Tag am Auto geschraubt. In irgendeiner Garage wird das ein Projekt der Unendlichkeit", sagt Philipp. Die Brüder wohnen mit ihren Familien und "dor Muddi" im Elternhaus nebenan.

"Wir sind schon immer in der Motocross-Spur", sagt Franz. Rennräder mit Beiwagen, Lada Niva oder Mercedes G-Klasse: "Die Ansprüche wurden immer höher - und die Reparaturkosten auch."

Philipp sagt: "Im Gekauften steckste einfach nicht drin." Beim "Auto von der Stange" wüssten Mechatroniker schnell, wo das Problem liegt. Doch er ist "nur" Werbetechniker, Franz gelernter Metallbauer. Für 300.000 Euro könne man sich "das Ding" fertig kaufen. "Aber das war nie der Plan."