Sie wurde taub geboren: Elfjährige Hannah hat ein technisches Wunderwerk im Kopf

Die passende Garderobe fürs Tanztraining? Hannah mit Mutti Yvonne am heimischen Kleiderschrank. © Petra Hornig

"Diese lege ich links und rechts an den Kopf, wo sie magnetisch festgehalten werden und in Aktion wild und bunt blinken", erklärt die Elfjährige. Unter der Haut übertragen je 15 Elektroden die aufbereiteten akustischen Impulse an Hannahs Hörschnecke - lateinisch "Cochlea", daher auch der Name der Implantate.

Der Rest passiert wie bei hörenden Menschen auch: Die Impulse werden über den Hörnerv ans Gehirn weitergeleitet, wo sie als Sprache, Töne, Klänge oder Geräusche wahrgenommen werden. "Ich höre bestimmt anders als andere, aber ich kann es ja nicht vergleichen", sagt Hannah, die nur dieses eine Hören kennt, das sich in etwa anhört, als würden Roboterstimmen und Micky Maus sprechen.

Mit dem Hören konnte sie Sprechen lernen. Heute spricht Hannah mühelos verständlich, setzt sogar die Betonung bei Gedichten ausdrucksstark an die richtige Stelle.

Wie sie das macht? "Ich weiß es selbst nicht, ich kann meine Aussprache ja nicht hören", sagt sie. Hannahs Mutti hat da so eine Ahnung: "Ich habe ihr viel vorgelesen, immer wieder Begriffe mit ihr geübt. Weil ich dabei immer deutlich sprechen musste, rede ich automatisch weniger Sächsisch."