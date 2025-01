Sieben Verletzte bei Wohnungsbrand in Freital!

Freital - Bei einem Wohnungsbrand in Freital wurden in der Silvesternacht sieben Personen verletzt.

Die Kameraden der Feuerwehr waren um kurz nach Mitternacht an der Heinrich-Heine-Straße gefordert. © Marko Förster

Aus noch zu ermittelnder Ursache ging das Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Heinrich-Heine-Straße gegen 0.15 Uhr in Flammen auf, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Mittwochnachmittag erklärte.

Bei dem Brand wurden insgesamt sieben Hausbewohner im Alter zwischen sieben und 66 Jahren verletzt.

Fünf von ihnen wurden mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert, zwei Personen wurden ambulant behandelt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.