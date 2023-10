So geschehen vor 100 Jahren: Als der Kanzler Sachsens MP zum Rücktritt zwang

Dresden - Man stelle sich mal vor, der deutsche Präsident schickt eigenmächtig die Armee nach Sachsen , damit sie dort für Ruhe und Ordnung sorgt. Und der Kanzler fordert den sächsischen Ministerpräsidenten auf, die parlamentarische Arbeit einzustellen und gefälligst zurückzutreten. Unvorstellbar? Genau das passierte vor 100 Jahren. In Berlin glaubte man, damit eine Oktoberrevolution nach sowjetischem Vorbild im Keime zu ersticken. Gegen das Gespenst aus dem politisch rechtsradikalen Spektrum, welches zu dieser Zeit in München lauerte, unternahm man hingegen nichts.

Die Reichswehr marschierte 1923 mit Maschinengewehren in Freiberg ein. © picture alliance/ullstein bild

Wer 1923 als ein Krisenjahr der noch jungen Weimarer Republik bezeichnet, macht sich der schieren Untertreibung verdächtig. Im Januar hatten die Franzosen nach dem Rheinland auch das Ruhrgebiet besetzt, um den stotternden Reparationszahlungen Nachdruck zu verleihen.

Die Reichsregierung rief zum passiven Widerstand auf. Um die Arbeiter trotzdem zu bezahlen, wurde die Notenpresse angeworfen und eine Hyperinflation erzeugt. Erspartes war nichts mehr wert, Millionen verloren die Arbeit und nagten am Hungertuch.



Zudem bemühten sich das Rheinland und die Pfalz um Autonomie vom Deutschen Reich, um sich an Frankreich anzulehnen. In Bayern hingegen strebte die Regierung an, im Reich wieder die Verhältnisse von vor 1918 herzustellen.