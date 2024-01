So innovativ kämpft man am Forschungsstandort Sachsen gegen Krebs!

Die Uni-Kliniken in Dresden und Leipzig arbeiten gemeinsam am Aufbau einer innovativen Zell- und Gentherapiebranche gegen Krebs.

Von Thomas Staudt

Dresden - Mit den Uni-Kliniken Dresden und Leipzig forschen in Sachsen gleich zwei Standorte im Netzwerk der Onkologischen Spitzenzentren der Deutschen Krebshilfe. Gemeinsam arbeiten sie im Zukunftscluster SaxoCell am Aufbau einer innovativen Zell- und Gentherapiebranche sowie "Lebenden Arzneimitteln". Davon profitieren nicht zuletzt Krebskranke in Sachsen.

Geballte Kompetenz gegen Krebs: Der Neubau des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen in Dresden wurde 2020 eröffnet. Seit Mitte 2022 arbeitet die TU Dresden mit der Uni Leipzig und dem Klinikum Chemnitz im Zukunftscluster SaxoCell zusammen. © Thomas Türpe Im Diagnostiklabor des José-Carreras-Hauses der medizinischen Fakultät der Uni Leipzig liegt eine Patientenprobe menschlichen Bluts unter dem Mikroskop. Die Aufnahme wird vergrößert auf einen Bildschirm übertragen und zeigt die Blutzellen als weiße Punkte auf schwarzem Grund. Ein Programm auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) trennt gesunde von kranken, von Leukämie-Zellen, erklärt der leitende Oberarzt Prof. Dr. Klaus Metzeler (45). In einem weiteren Schritt können Immunabwehrzellen gewonnen und im Labor "bewaffnet" werden, um dann zurück im Blutkreislauf des Patienten Krebs oder andere ernsthafte Erkrankungen zu bekämpfen. Innovative Therapien mit "lebenden Arzneimitteln" sind nur ein Aspekt der medizinischen Spitzenforschung in Sachsen. Klinische Studien zu neuen Arzneimitteln mit Partnern in anderen Bundesländern, in Spanien, Frankreich oder Israel machen weitere Therapien verfügbar, von denen die Menschen in Sachsen profitieren, so Metzeler.

Im Zentrum der Zusammenarbeit stehen die modernsten Behandlungs- und Operationsmethoden sowie neue Therapien mit "lebenden Arzneimitteln". © Thomas Türpe

Gesundheitsbranche in Sachsen soll wachsen

Mit SaxoCell sollen auch die Gründung lokaler Start-ups und die Ansiedlung nationaler und internationaler Unternehmen forciert werden. © dpa/Hannibal Hanschke Die sächsische Gesundheitswirtschaft erzielte 2020 bereits eine Bruttowertschöpfung von rund 13,9 Mrd. Euro. Mit der Herstellung und Anwendung von spezialisierten Zellen mit genau definierten Funktionen als "Medizin der Zukunft" soll die Branche in Sachsen weiter wachsen. Dafür sorgen soll das SaxoCell. Das Zukunftscluster aus TU Dresden, Uni Leipzig, Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie IZI Leipzig und Klinikum Chemnitz soll Ausgründungen (Start-ups) und die Ansiedlung von nationalen und internationalen Unternehmen ermöglichen und beschleunigen. Dieser zukunftsweisende Ansatz ist noch viel zu wenig bekannt, findet man in der Vertretung des Freistaates Sachsen beim Bund. Ein Vortragsabend am 16. Januar in der Brüderstraße 11/12 in Berlin mit geballter Expertenkompetenz aus Sachsen soll das ändern.

Vor ein paar Wochen besuchte Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (45, CDU, M.) das José-Carreras-Haus der Uni Leipzig (r. Klaus Metzeler, 45). © SMWK/Ben Gierig

