So weit klaffen die Kita-Gebühren in Sachsens Städten auseinander!

Werfen wir einen Blick auf die Karte: Radibor im Landkreis Bautzen. Wer seine Kinder hier in Krippe oder Kindergarten schickt, muss tief in die Tasche greifen.

In den kreisfreien Städten ( Leipzig : 211/130/75 Euro, Dresden : 243/177/151 Euro, Chemnitz : 225/154/88 Euro) liegen die Beiträge im guten Mittelfeld. Allerdings könnten diese in Dresden und Leipzig mit der neuen Haushaltssatzung teils massiv steigen .

"Wir gehen davon aus, dass in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden mittlerweile rund jeder vierte Euro und in den Kreisfreien Städten rund jeder sechste Euro für die Kitas/die Kindertagespflege ausgegeben wird", so Woitscheck.

Kinderbetruung kann teuer sein. Vielen Eltern reißen die Beiträge ein Loch in die Haaushaltskasse. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa

Während in Sachsen die Elternbeiträge immer weiter steigen, wurden diese in anderen Bundesländern teilweise oder sogar ganz abgeschafft. Hamburg führte 2014 eine kostenfreie Betreuung für 5 Stunden täglich bzw. 30 Wochenstunden ein. Seit 2018 erhebt Berlin gar keine Elternbeiträge mehr, ebenso Mecklenburg-Vorpommern seit 2020.

Im selben Jahr beschloss auch Rheinland-Pfalz die Beitragsfreiheit ab 2 Jahren. Seit 2010 waren hier schon die ab 3-Jährigen beitragsfrei. Auch im Saarland soll die Beitragsfreiheit bis 2027 schrittweise eingeführt werden.

Immerhin ab dem Kindergartenalter beitragsfrei werden Kinder in Niedersachsen, Hessen, Bremen und seit August 2024 auch in Brandenburg betreut. In Nordrhein-Westfalen und Thüringen sind die letzten beiden Kita-Jahre frei. Und in Sachsen-Anhalt zahlen Eltern nur für das älteste betreute Kind.