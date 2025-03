Sächsische Landtags-AfD will Zustimmung zum Schuldenpaket stoppen

Dresden - Der Landtag tritt am Donnerstag auf Antrag der AfD zu einer Sondersitzung zusammen. Es wird eine Aussprache geben zum historischen Schuldenpaket und der Änderung des Grundgesetzes, das der Bundestag am Dienstag mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen hat. Am Freitag findet dazu eine Abstimmung im Bundesrat statt.