Erpresst Söder seinen Partner? Aiwanger wegen Schuldenbremse machtlos: "Haben eh keine Chance"

Nur einer kann ohne den anderen: Hubert Aiwanger (54, Freie Wähler, l.) muss sich wohl den Forderungen von Markus Söder (58, CSU) entgegen seiner Überzeugung beugen. © Peter Kneffel/dpa

Dass Markus Söder (58, CSU) wenig emotionale Bindung zur Galionsfigur seines Koalitionspartners zu haben scheint, legen einige seine früheren Aussagen bereits nahe.

So sagte er öffentlich mehrmals, dass die Zusammenarbeit der beiden Parteien nicht an einzelne Personen gebunden sei oder schimpfte an Bierzelt-Pulten über Aiwanger. Was jedoch auch auf Gegenseitigkeit beruhte.

Nun lässt eine Aussage des Freien-Wähler-Chefs vom Wochenende bei einem Starkbierfest die politische Zweckehe noch etwas toxischer wirken.

Man werde das Milliarden-Schuldenpaket von Union und SPD im Bundesrat nicht verhindern können, so Aiwanger. Da habe man "eh keine Chance". Er betonte: "Auch wenn das völliger Wahnsinn ist: Die CSU kann auch ohne uns im Bundesrat zustimmen."

Das Problem, für seinen politischen Willen einzustehen, das Aiwanger konkret hat: Bayerns Ministerpräsident Söder könnte bereit sein, die Koalition im Freistaat platzen zu lassen, wenn die Freien Wähler nicht spuren.