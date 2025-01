Auf diese Poledancerin aus Sachsen wartet die große Bühne

Sophie Müller tanzt an der Stange mit Leib und Seele. Ende Januar will sie mit ihrer Einlage in Leipzig bei "The Art of Pole" auftreten.

Von Robert Preuße

Raschau-Markersbach - Sophie Müller (35) tanzt an der Stange mit Leib und Seele. Als sie einen Auftritt für ihren Vater absolvierte, wurde die Poledance-Show "The Art of Pole" auf sie aufmerksam. Ende Januar will sie mit ihrer Einlage in Leipzig auftreten.

Sophie Müller (35) trainiert schon fleißig an der Stange für ihren großen Auftritt. © Erz-Foto/Georg Ulrich Dostmann Zum Stangentanz kam die Angestellte aus Raschau-Markersbach (Erzgebirge) mit Anfang 20: "Die Mischung aus Tanz, Akrobatik und Hochleistungssport hat mich fasziniert", erzählt Sophie. Ihre Leidenschaft ging so weit, dass sie zehn Jahre lang nebenberuflich ein Poledance-Studio betrieb. Ihr mittlerweile pflegebedürftiger Vater (80) hatte sie in ihrer Leidenschaft immer unterstützt. Im Oktober inszenierte Sophie für den Papa eine zweistündige Show mit weiteren Mitwirkenden. Daraufhin riet ihr eine Freundin, ein Video des Events nach Leipzig zu "The Art of Pole" zu senden. An ihrem Geburtstag bekam sie die Zusage, an Deutschlands größter Poledance-Show teilzunehmen. Bei der Veranstaltung am 31. Januar werden mehr als 20 verschiedene Darbietungen aus der Welt des Poledance geboten, bei der sowohl nationale als auch ausländische Tänzer mitwirken.

Größte und letzte Show für die Poledancerin