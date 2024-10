Späte Blüten und viele Früchte: Botanische Gärten starten Herbstsaison

Leipzig - Die Laubbäume verfärben sich, Astern blühen und in Früchten scheint noch die Wärme des vergangenen Sommers zu leuchten: Im Herbst und den anstehenden Ferien präsentieren Sachsens Botanische Gärten noch einmal die Schönheiten ihres Bestands.

Im Mediterranhaus des Botanischen Gartens der Universität Leipzig sind typische Florenelemente der Kanaren, Australiens und Südafrikas erlebbar. © Jan Woitas/dpa

Überhaupt lohne sich auch in der kalten Jahreszeit ein Besuch in den ausgedehnten Gartenanlagen bei freiem Eintritt, sagt Dorett Bothmann vom Botanischen Garten der Universität Leipzig. "Niemand muss um die Welt reisen, um wertvolle Pflanzenarten zu erleben."

Zaubernussgewächse aus Asien etwa begeistern Besucher auch im Winter – so wie aktuell die Blüte von Alpenveilchen und Herbstzeitlosen.

Auf 3,2 Hektar Fläche wachsen 6500 verschiedene Pflanzenarten, wie Bothmann über die Einrichtung in Leipzig sagt, die als ältester Botanischer Garten Deutschlands gilt, der zu einer Universität gehört. Die Gründung der ersten Anlagen geht auf das 16. Jahrhundert zurück.

Doch die Experten für die seltenen, oft alten und wertvollen Gehölze und Pflanzen plagen Sorgen. "Die ständige Pflege der Gebäude und des gesamten Geländes ist eine Mammutaufgabe. Aber wichtig, denn wir sind eine historische Einrichtung mit hohem wissenschaftlichem Anspruch." Die Gewächshäuser seien nach dem jüngsten Umbau in den 2000ern längst wieder renovierungsbedürftig.

Da der Botanische Garten in der Messestadt an eine Hochschule angebunden sei, sei die Finanzierung noch gesicherter als in anderen, nicht universitären Einrichtungen.