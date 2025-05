Allen Krisen zum Trotz: Sachsens Wirtschaft hat den Weltmarkt im Blick

Eine Neuansiedlung gelang der WFS mit dem französischen Solarmodul-Recycler ROSI. Das Unternehmen will künftig auch in Elsnig bei Torgau produzieren. © picture alliance/dpa

So wird der Schweizer Hersteller von Regelungstechnik Belimo sein Servicecenter in Großröhrsdorf (Kreis Bautzen) erweitern. Neu sind der österreichische Wärmepumpen-Hersteller iDM in Bernsdorf (Kreis Bautzen) und der französische Solar-Modul-Recycler ROSI in Elsnig (Nordsachsen). Beide wollen noch in diesem Jahr loslegen.

Um auch weiter wirtschaftlich vorn mitzuspielen, sei es unabdingbar, sich auf die neuen Bedingungen (Zölle!) einzustellen, sagte Horn. "Wir schauen auf die Wachstumsmärkte wie die G20-Staaten (außer Russland), Korea, Mexiko und vor allem Indien", so Horn.

Auch Wirtschaftsminister Panter hat Indien im Blick. Im November wird er selbst in das bevölkerungsreichste Land der Erde reisen.