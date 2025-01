Spendenaktion für toten Polizisten: "Er hinterlässt eine große Lücke"

Wilsdruff - Bei einem Einsatz im brandenburgischen Lauchhammer ist am gestrigen Dienstag ein Dresdner Polizist (†32) ums Leben gekommen . Für seine Angehörigen wurde nun eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

Der Tod eines Dresdner Beamten hat Entsetzen und Trauer ausgelöst. © Andreas Richter/dpa

Maximilian S. war nicht nur als Beamter für die Dresdner Polizei tätig, sondern auch leidenschaftlicher Feuerwehrmann bei der Freiwilligen Feuerwehr Wilsdruff, Ortsfeuerwehr Kesselsdorf.

Auch deren Mitglieder müssen von ihrem loyalen Kollegen Abschied nehmen. "Ruhe in Frieden, Kamerad", heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Beitrag auf Facebook.

"Er war ein sehr engagierter und geschätzter Kamerad, auf den man sich immer verlassen konnte", beschreibt Ortswehrleiter René Richter (41) seinen verstorbenen Kollegen.

Trotz seines zeitintensiven Jobs als Polizist habe er immer an seinen Diensten teilgenommen und sei stets zur Stelle gewesen. Wenn "Not am Mann" war, habe er ausgeholfen, erinnert sich Richter.

Schon als kleiner Junge war Maximilian S. begeistertes Mitglied der Feuerwehr. Erst in Cottbus und Leipzig, anschließend seit sechs Jahren in Kesselsdorf. "Er hinterlässt auf jeden Fall eine große Lücke mit dem, was er gemacht hat", trauert der Wilsdruffer Stadtwehrleiter Falk Arnhold (60).