Spielspaß, Power und Leidenschaft: Felsenbühne Rathen als Sprungbrett für junge Schauspieler!

Studenten der Theaterakademie Sachsen auf der Felsenbühne Rathen in der Kulisse des Kinderstücks "Feiern mit Petterson und Findus" (v.l.): Emily Siegert (21), Linda Neuschulz (21), Sarah Frese (23), Sean Kühnl (24), Adam Walgren (21), Vera Antonenko (22), Tom Warschewski (23) und Danny Mlaouhia (22). © Christian Juppe

Auf der Felsenbühne Rathen geschieht das in diesem Jahr vor allem im Familienstück "Feiern mit Pettersson und Findus" nach den Büchern von Sven Norqvist. Die Geschichten um den alten, schrulligen Mann und seinen frechen Kater werden mit viel Humor, Spielfreude und Fantasie lebendig unter Regie von Steffen Pietsch, Leiter junges.studio an den Landesbühnen, der abwechselnd mit Urgestein Jürgen Haase (66) den Pettersson spielt.



Für TAG24 gaben die Theaterneulinge Kostproben ihres Könnens. Spaß am Spiel, Power und Leidenschaft erwachen, sobald die jungen Schauspieler und Musicaldarsteller die Bühne betreten. Diese können sie in ganz verschiedenen Rollen in fünf Stücken vor reizvoller Naturkulisse ausleben. Sie waren auch beim Abenteuerstück "Shatterhand" dabei, spielten in "Peter Pan", "Das kalte Herz" und der Oper "Der fliegende Holländer" - als Comanchen, Can-Can-Tänzerinnen, Dorfbewohner oder flotte Hühner.

"Es ist eine sehr schöne Zeit, ein cooler Ort und das Ensemble hat uns mega-herzlich aufgenommen", sagt Sean Kühnl (24). Tom Warschewski (23) mag das Draußenspielen auf mehreren Bühnenebenen: "Das härtet ab."

Adam Wahlgren (21) ist mit den Büchern von "Pettersson und Findus" aufgewachsen. "Sich nun selbst in der Geschichte zu finden, die man als Kind gern gehört hat, ist schon großartig. Auch wenn ich die gegensätzliche Rolle des grimmigen Nachbarn Gustavsson spiele."

Er findet: "Rathen ist ein guter Platz, um sich auszuprobieren." Das erste Mal auf der großen Bühne zu stehen sei schon besonders gewesen, sagt Vera Antonenko (22): "Wir werden geschminkt, haben aber auch kurze Umziehzeiten und müssen ganz schön rennen."

Sarah Frese (23), die als Kater Findus abwechselnd mit Linda Neuschulz (20) spielt und singt, mag vor allem eines: "Wenn die Kinder mitgehen und auf bestimmte Szenen deutlich reagieren."