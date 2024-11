05.11.2024 19:00 10.189 Einkommens-Pyramide: Diese Sachsen scheffeln am meisten Kohle

Das meiste Geld in Sachsen verdienen die Bewohner des Landkreis Leipzigs - am wenigsten Kohle fließt in Leipzig selbst.

Von Thomas Staudt

Leipzig/Kamenz - Die Leipziger scheffeln die meiste Kohle in Sachsen - und gleichzeitig die wenigste. Wie bitte? Weniger ist manchmal mehr: Die Leipziger haben pro Kopf im Schnitt das geringste Einkommen in Sachsen. Nur ein paar Kilometer weiter im Landkreis Leipziger Land verdient man mit Abstand am besten im Freistaat. © IMAGO/MIS Nach Angaben des Statistischen Landesamtes Kamenz liegen die Sachsen im Landkreis Leipzig bereits seit 2011 an der Spitze der Einkommenspyramide im Freistaat. Dort beträgt das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen aktuell 25.523 Euro. Das andere Ende markiert die Stadt Leipzig. In der Messestadt erzielen Erwerbstätige seit 2019 die sachsenweit niedrigsten Einkommen je Person, im Schnitt aktuell 21.460 Euro. Allerdings müsse dabei der Einfluss der Bevölkerungszahl berücksichtigt werden, so das Landesamt. Sachsen Torgaus Bären schon bereit für die Winterruhe: Wird die kalte Jahreszeit besonders hart? Während die Bevölkerung in Sachsen 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Prozent zunahm, war dieser Anstieg mit 1,6 Prozent in der kreisfreien Stadt Leipzig sachsenweit am höchsten. Insgesamt betrug das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen 2022 im Freistaat 23.563 Euro und damit 5,9 Prozent oder 1313 Euro mehr als im Vorjahr.

