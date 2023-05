Spürnasen des Görlitzer Zolls öffnen dubiosen Transporter und haben richtig gerochen

Kodersdorf - Findige Ermittler der Zollstelle in Görlitz hatten den richtigen Riecher, als sie einen verdächtigen Transporter, der auf der A4 von Polen kommend in Richtung Dresden unterwegs war, kontrollierten. Nach dem Öffnen der Hecktüren stieg den Beamten in den frühen Morgenstunden des 12. Mai plötzlich ein eindeutiger Geruch von Tabak in die Nase ...