In dieser Stadt verdienen die Sachsen am wenigsten

Kamenz - Arbeitnehmer im Landkreis Bautzen konnten sich 2022 über das größte Verdienstplus in Sachsen freuen. Am höchsten sind Löhne und Gehälter laut Statistischem Landesamt jedoch anderswo.

Das Statistische Landesamt hat den durchschnittlichen Pro-Kopf-Verdienst in Sachsen analysiert. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

So verdienten die Dresdner mit durchschnittlich 39.300 Euro (plus 4,4 Prozent) am besten. Dahinter folgen Leipzig (rund 38.100 Euro, plus 4,6 Prozent) und Chemnitz (rund 35.700 Euro, plus 4,7 Prozent).

Am wenigsten wurde im Erzgebirgskreis (rund 30.800 Euro, plus 4,9 Prozent) und im Landkreis Görlitz (rund 31.200 Euro, plus 4,9 Prozent) gezahlt.

Der Landkreis Bautzen verzeichnete im Jahr 2022 den höchsten Anstieg beim durchschnittlichen Pro-Kopf-Verdienst.

So erhielten Angestellte dort rund 32.600 Euro - ein Zuwachs von 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.