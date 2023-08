Stauchitzer Bürgermeister jetzt bei "Bündnis Deutschland"

Stauchitz - Dirk Zschoke (56) hat Farbe bekannt. War der seit 2020 amtierende Bürgermeister von Stauchitz (Kreis Meißen) bisher parteilos, ist er seit Kurzem Mitglied von Bündnis Deutschland (BD), wie der sächsische Landesverband der Partei am Donnerstag mitteilte.

Der Stauchitzer Bürgermeister Dirk Zschoke (56) hat jetzt ein Parteibuch des Bündnisses Deutschland. © PR

Zschoke ist der erste Bürgermeister in den Reihen des Bündnisses. "Er passt hervorragend zu Bündnis Deutschland und wird uns helfen, den Blick auf die Sicherung und den Ausbau des ländlichen Raums zu schärfen", so der Landesvorsitzende Frank Anton (61).



Die Partei war erst im November 2022 in Fulda gegründet worden. Erster Parteivorsitzender wurde der Dresdner Steffen Große (55), der unter anderem Pressesprecher bei Matthias Rößler (68, CDU) in seiner Funktion als sächsischer Kultusminister war, später Referatsleiter für Öffentlichkeitsarbeit in der sächsischen Staatskanzlei unter Stanislaw Tillich (64, CDU).